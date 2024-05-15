الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على سيراميكا بثنائية ماييلي

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول بهدفين مقابل هدف في مرمى نظيره سيراميكا كليوباترا باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية بيراميدز فيستون ماييلي في الدقيقتين 31 و45، بينما أحرز هدف سيراميكا كليوباترا محمد عادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - وليد الكرتي - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - مروان حمدي