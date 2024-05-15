رسميًا.. دورة الترقي للدوري الممتاز بدون حضور جماهيري

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الأربعاء، عن إقامة دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز بدون حضور جماهيري.

تضم الدورة أربع فرق هي: الترسانة (من دوري القسم الثاني "ب")، سبورتنج (من دوري القسم الثاني "ب")، منتخب السويس (من دوري القسم الثاني "ب")، حرس الحدود (من دوري المحترفين).

سيتم تحديد بطل الدورة ليتأهل مباشرة إلى منافسات الدوري الممتاز الموسم القادم، بينما يهبط صاحب المركز الأخير إلى دوري الدرجة الثانية.

وقد حدد اتحاد الكرة الضوابط للدورة، منها إرسال كل نادي لكشف من 25 فردًا قبل ثلاثة أيام من كل مباراة، يشمل أعضاء مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية.

تم تحديد ملعب كل فريق كما يلي: حرس الحدود و سبورتنج: استاد المكس، منتخب السويس: ستاد الجيش بحوض الدرس، الترسانة: ملعبه.

تبدأ منافسات دورة الترقي للدوري الممتاز، يوم 21 مايو الجاري وتستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته.

وجاءت مواعيد جولات وترتيب مباريات دورة الترقي للدوري الممتاز، كالآتي: