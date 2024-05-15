بطل الأرجنتين يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025

بات نادي ريفر بليت الأرجنتيني، رابع الفرق المتأهلة من قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

تأهل بطل الأرجنتين إلى نهائيات مونديال الأندية 2025 عن طريق التصنيف لقارة أمريكا الجنوبية، وذلك بعدما تأهل لدور الـ16 لبطولة كوبا ليبرتادوريس في نسختها الحالية

كان بالميراس وفلامنجو وفلومينينسي، أبطال النسخ الثلاثة الأخيرة من كوبا ليبرتادوريس، تأهلوا إلى كأس العالم للأندية 2025.

ويتبقى مقعدان في أمريكا الجنوبية يحسمان عن طريق: بطل نسخة 2024 من كوبا ليبرتادوريس، وآخر عن طريق التصنيف.

وفي حال فاز فريق بالميراس أو فلامنجو أو فلومينينسي بلقب نسخة 2024، سيتم تخصيص مقعد البطل لفريق آخر غير برازيلي.

ويعتبر نادي بوكا جونيورز صاحب ثاني أفضل فريق في مسار التصنيف، على الرغم من عدم مشاركته في كوبا ليبرتادوريس الموسم الجاري.

ويطبق حد أقصى ناديين لكل دولة في قائمة المتأهلين، باستثناء الحالات التي يفوز فيها أكثر من ناديين من نفس الدولة ببطولة الأندية الأولى في الاتحاد القاري على مدار فترة الأربع سنوات.

ويمثل مصر وقارة أفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلًا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.

الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

الأهلي (بطل أفريقيا 2021 و2023)

الوداد المغربي (بطل أفريقيا 2022)

تشيلسي الإنجليزي (بطل أوروبا 2021)

ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا 2022)

مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا 2023)

الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

بايرن ميونخ الألماني (عن طريق التصنيف الأوروبي)

باريس سان جيرمان الفرنسي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

إنتر ميلان الإيطالي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

يوفنتوس الإيطالي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بورتو البرتغالي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بنفيكا البرتغالي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بوروسيا دورتموند الألماني (عن طريق التصنيف الأوروبي)

أتليتكو مدريد الإسباني (عن طريق التصنيف الأوروبي)

أوكلاند سيتي النيوزيلندي (تصنيف أوقيانوسيا)

أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

ريد بول سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الأفريقي)

صن داونز الجنوب أفريقي (عن طريق التصنيف الأفريقي)

ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية).

5 مقاعد متبقية للتأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025

فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)

بطل آسيا 2024

بطل دوري أبطال كونكاكاف 2024

بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي).