مفاجأة كبرى.. الترجي يودع كأس تونس قبل مواجهة الأهلي

ودع فريق الترجي الرياضي التونسي، منافسات كأس تونس من دور الـ32، بعد خسارته من نظيره محيط قرقنة بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الطيب المهيري.

وتعرض الترجي لضربة قوية منذ الدقائق الأولى، بعد طرد 2 من لاعبيه، هما محمد علي بن حمودة في الدقيقة 57 وأسامة بوقرة في الدقيقة 65، ليكمل اللقاء بـ9 لاعبين فقط.

وتمكن محيط قرقنة من استغلال النقص العددي في صفوف الترجي، ليسجل الهدف الأول عن طريق جعفر موسى في الدقيقة 69.

وتعادل الترجي من ركلة جزاء نفذها بنجاح ياسين مرياح في الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الثاني، حسم محيط قرقنة تأهله إلى الدور المقبل، بتسجيله هدف الفوز عن طريق محمد أمين الزيتوني في الدقيقة 112.

يشار إلى أن الترجي، خاض المباراة أمام محيط قرقنة بالبدلاء وبدون اللاعبين الأجانب وفقًا للوائح الاتحاد التونسي لكرة القدم، التي تنص على لعب الفرق بدون الأجانب حال اللعب ضد فرق من الدرجات الأدنى.

وغاب عن الترجي 10 لاعبين في هذه المباراة، بسبب الإصابة أو الإيقاف أو قانون منع مشاركة المحترفين الأجانب ضد أندية الدرجات الأدنى.

الترجي يتراجع قبل مواجهة الأهلي

وتأتي هذه الخسارة وتوديع الترجي لبطولة كأس تونس، قبل أيام من مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقيان الفريقان ذهابًا في رادس يوم 18 مايو الجاري، وإيابًا على ملعب استاد القاهرة في 25 من الشهر ذاته.

ويخوض الترجي مباراة واحدة أخرى قبل استضافة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك ضد النجم الساحلي في الدوري التونسي.

يذكر أن، محيط قرقنة، الذي أقصى الترجي من كأس تونس، هو أحد فريق دوري الدرجة الثانية التونسي.