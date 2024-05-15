وفاة هشام عرفات وزير النقل السابق .. ومجلس الوزراء ينعي الراحل

نعى مجلس الوزراء، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذى وافته المنية اليوم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: لقد فقدنا زميلا عزيزا، قدم للوطن مجهودات عديدة فى مختلف المهام التى أسندت إليه، وأسهم بخبرته فى متابعة تنفيذ العديد من المشروعات فى هذا القطاع الحيوي.

وتقدم رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسرة الدكتور هشام عرفات، ولزملائه وطلابه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بخالص رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة الدكتور هشام عرفات

وأعلن خالد عرفات نجل الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم وفاة والده بعد صراع مع المرض، كما أعلن تشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة غدا الخميس، عقب صلاة العصر.

وكتب نجل الراحل هشام عرفات على صفحته “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الى رحمة الله والدي و حبيبى الوزير الدكتور هشام عرفات مهدي وزير النقل السابق، وستقام صلاة الجنازة غدا الخميس عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة والدفنة فى مقابر العائلة.. اللهم ثبته عند السؤال واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة”.

وتولى الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق ، مسئولية وزارة النقل في تعديلات وزارة الدكتور شريف إسماعيل في فبراير 2017 ، واستمر في منصبه في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي حتى تقدم استقالته من منصبه في 27 فبراير 2019 ، بعد إثر حادث قطار محطة رمسيس.

وأشرف “عرفات”، خلال فترة توليه وزارة النقل على المشروع القومي الطرق، الذي أحدث طفرة ملحوظة في البنية التحتية للطرق في مصر.