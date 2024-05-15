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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. لاعب جديد يغيب عن الأهلي أمام الترجي للإصابة

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو
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كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل غصابة اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو وتأكد غيابه عن رحلة الأهلي إلى تونس لخوض نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات رسمية  إن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، اشتكى من الإصابة بعد انتهاء مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش.

وأضاف أن إصابة كريستو عبارة عن آلام في العضلة الضامة، وقرر الجهاز الفني بقاء اللاعب في القاهرة لإستكمال العلاج خاصة انه سيغيب عن المباراة.

وأشار جاب الله إلى أن كريستو سيخضع لفحص طبي وأشعة غدًا الخميس، على أن يبدأ مباشرة بعدها تنفيذ البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابة.

وانضم “كريستو” لقائمة اللاعبين المصابين الغائبين عن الأهلي في مواجهة الترجي وهم عمرو السولية وأحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوكا للإصابة.

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء اليوم إلى تونس، استعدادًا لخوض مباراة الترجي مساء السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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