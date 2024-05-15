كامل الوزير ينعى هشام عرفات ويثني على مجهودات الفقيد في «النقل»

ينعي الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وجميع العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعةلها، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، الذى وافته المنية اليوم.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، “لقد فقدنا زميلا عزيزا وعالما قديرا ، قدم للوطن مجهودات كبيرة فى مختلف المهام التى أسندت إليه، وساهم بعلمه وخبرته في تنفيذ العديد من المشروعات الهامة والحيوية، وتحقيق العديد من الانجازات في قطاع النقل.

وتقدم الفريق مهندس كامل الوزير، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولزملائه وطلابه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بخالص رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.