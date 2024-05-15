صور.. عرض خاص لفيلم "Furiosa" بمهرجان كان السينمائي

شهدت السجادة الحمراء لمسرح جراند لوميير بمدينة كان الفرنسية، وصول عدد من النجوم لحضور العرض الخاص لفيلم “Furiosa: A Mad Max Saga” للمخرج والمؤلف الأسترالي جورج ميلر، وذلك ضمن عروض خارج المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ77.

كان من بين النجوم المتواجدين في العرض الخاص، المخرج الأسترالي باز لورمان، والممثلة الفرنسية الجزائرية ليلى بختي، والممثل بيلي زين، ووزير الثقافة الفرنسي جاك لانغ.

تفاصيل فيلم Furiosa المشارك في مهرجان كان السينمائي

Furiosa: A Mad Max Saga هي الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، حيث نعود خلاله إلى أصول فيوريوسا، بطلة الملحمة الجديدة التي ظهرت في Mad Max: Fury Road، وتحاول العودة إلى المنزل، على الرغم من وجود العديد من العصابات المسلحة المعادية.

عقب إعلان عرض الفيلم في مهرجان كان، قال المخرج والمؤلف جورج ميللر: "كانت فكرة هذه المجموعة المسبقة معي منذ أكثر من عقد من الزمن. لا أستطيع أن أشعر بسعادة غامرة للعودة إلى مهرجان كان - مع أنيا وكريس وتوم - لمشاركة Furiosa: A Mad Max Saga. لا يوجد مكان أفضل من الكروازيت لتجربة هذا الفيلم مع الجماهير في قاعة العرض".

صدر فيلم "Mad Max: Fury Road" عام 2015 وحصد 6 جوائز أوسكار. وتدور الأحداث في إحدى الصحاري المقفرة بعد نهاية العالم، يعيش اثنان من الثوار الفارين اللذين يحملان إمكانية استعادة النظام لطبيعته من جديد، أولهما هو ماكس (توم هاردي)، الرجل الذي يسعى وراء التصالح مع الذات بعد خسارته لزوجته وابنه في أعقاب الفوضى التي اجتاحت الكوكب، وفيوريسا (تشارليز ثيرون) التي تعتقد أن طريقتها في اﻹصلاح قد تكون مجدية عبر الصحراء.

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