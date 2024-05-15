القادة العرب يتوافدون على المنامة للمشاركة في القمة العربية غدا

قالت الإعلامية أمل الحناوي موفدة قناة القاهرة الإخبارية، إنه وصل منذ قليل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الثالثة والثلاثين والتي تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة، وما زال الزعماء والقادة على يتوافدون على البحرين.

وأضافت، خلال رسالة على الهواء، أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة يأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد الصف والمواقف في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية ويمر بها العالم، والتحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة على مختلف المستويات.

ولفتت أنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية المشتركة مع القادة العرب على هامش القمة لبحث السبل وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

وأوضحت أنه وصل أيضا منذ قليل الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمشاركة في فعاليات القمة، والتي ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، وتتفاقم الأزمة الحالية في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية مما يستدعي موقف موحد رافض لهذا التحرك من المجتمع الدولي أيضا.