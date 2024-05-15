نهائي دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للسفر إلى تونس

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التوافد على مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى تونس لخوض مباراة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

تسافر بعثة الفريق الأحمر إلى تونس بعد قليل على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر ‏لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا على ملعب "رادس"، بينما تقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم السبت 25 مايو الجاري.







