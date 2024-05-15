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الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

اليوم العالمى للمتاحف| "آيكوم" يسلط الضوء على دور المتاحف في التعليم والبحث العلمي

اليوم العالمى للمتاحف
اليوم العالمى للمتاحف
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اختار المجلس الدولي للمتاحف ICOM ، هذا العام 2024 ، موضوعًا للاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، تحت عنوان " متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"، حيث يسلط الضوء على الدور المحوري للمتاحف في التعليم والبحث العلمي باعتبارها مؤسسات تعليمية تعزز التعلم والاكتشاف والفهم والثقافة وتُتيح للزوار فرصة التعلم بطرق تفاعلية وجذابة ،كما تعزز التنوع الثقافي والفهم المتبادل بين مختلف الثقافات من خلال عرض مجموعاتها المتنوعة و تنظيم الفعاليات الثقافية والبرامج والمبادرات التعليمية الجديدة والمتطورة.

 كما تساهم المتاحف في مجال البحث العلمي من خلال دعم البحوث العلمية وحفظ القطع الأثرية والوثائق التاريخية والعلمية وإتاحتها للدارسين والباحثين.

ويدعم اليوم العالمى للمتاحف فى كل عام منذ عام 2020،  مجموعة من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتم التركيز هذا العام على:

 الهدف 4: التعليم الجيد الشامل والمنصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

 الهدف 9: الصناعة والابتكار وبناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام.

يذكر ان جميع المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بمختلف أنحاء الجمهورية متاحه مجانًا للجمهور، يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 والاحتفال معنا باليوم العالمي للمتاحف.

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