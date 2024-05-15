استمرارا لسياسة الإلهاء.. إسرائيل تصف الأمم المتحدة بأنها "منظمة إرهابية"

وصف جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، المنظمة الدولية بأنها "منظمة إرهابية"، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين الجانبين وسط عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة والهجمات على منشآت الأمم المتحدة في القدس، بحسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء.

وأدعي إردان، خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن: "الأمم المتحدة أصبحت تتعاون مع حركة حماس، وربما أكثر من ذلك، أصبحت منظمة إرهابية في حد ذاتها."

وزعم: "إنها تتعاون مع حماس، وتوفر غطاء لها، ويقودها الأمين العام أنطونيو جوتيريش الذي ينتقد إسرائيل بسرعة."

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة بشكل حاد على مدار عدوان الاحتلال علي غزة، مع تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في القطاع المحطم، وإدعاءات تل أبيب بأن عدد من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شاركوا في عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر الماضي. كما زعمت إسرائيل أن عناصر من حماس استخدموا منشآت تابعة للأمم المتحدة.

وكان مسؤولو الأمم المتحدة ووكالاتها من بين أبرز الجهات التي سلطت الضوء على الدمار الذي أحدثه عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي غزة.

وحذر جوتيريش، الذي أدان مرارا وتكرارا الهجمات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، من أن غزة أصبحت "مقبرة" للأطفال، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.