رئيس جامعة المنصورة يناقش خطة عمل قافلة متكاملة لحلايب وشلاتين

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء اجتماعًا مع أعضاء قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد، خلال الفترة من 17-21 يونيو 2024 م، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وحياة كريمة ومحافظة البحر الأحمر، وذلك لمناقشة تفاصيل عمل القافلة والخدمات المتكاملة التي ستقدمها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس القافلة، الدكتورة غادة القنيشى وكيل كلية الطب ورئيس الفريق الطبي، الدكتور حسام الدين الهلالي منسق القوافل المتكاملة ورئيس الفريق الإداري.

وقال الدكتور شريف يوسف خاطر أن القافلة المتكاملة تأتى في إطار المبادرات الرئاسية لتنمية التكافل بالدولة المصرية، وفى إطار تفعيل دور جامعة المنصورة فى خدمة المجتمع، وأن تكون فاعل ومتفاعل في الجمهورية الجديدة.

كما أكد على أهمية دور القوافل المتكاملة في دعم وصول الخدمات المختلفة للأهالي في الأماكن النائية وخاصة المناطق الحدودية.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن القافلة تتم بالتعاون مع جميع الجهات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر ، وتضم القافلة المتكاملة تخصصات: قافلة طبية، بيطرية، زراعية توعوية، رياضية، تجهيزات غذائية، قافلة منح تعليمية.

وأضاف أن القافلة المتكاملة تضم 54 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، كما تضم القافلة الطبية عدد 37 طبيب، من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من مختلف التخصصات.

وأكد أن قافلة المواد الغذائية والتموينية هي الأكبر من نوعها حيث تضم 17 طن أرز- 17 طن دقيق- 25 طن مكرونة - 50 كرتونة بلح - طن فراخ- 100 كرتونة مواد غذائية - طن ملابس جاهزة.

كما استعرض جدول تحرك القافلة: حيث تبدأ إشارة الإنطلاق غدا الخميس بتحرك الفريق الأول، ثم يوم الجمعة انطلاق القافلة بالكامل فى تمام الساعة 8 صباحا، على أن يكون يوم السبت بداية عمل القافلة حتى ختام أعمالها يوم الثلاثاء 21 يونيو 2024.

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