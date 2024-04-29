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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الاثنين 29 أبريل 2024

الدولار
الدولار
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استقر  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 29 ابريل 2024 ، بالبنوك وشركات الصرافة وسط إنتعاش في خزينة البنك المركزي والحكومة من الدولار الناتج عن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش منذ أخر انخفاض.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB نحو 47.72 للشراء، و47.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي 47.69 للشراء، و47.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 47.7 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.
 

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