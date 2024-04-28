الدولار يفقد 15 قرشا أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

هبط سعر الدولار في الجهاز المصرفي المصري أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بقيمة 15 قرشا على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وأفقد الجنيه المصري، الدولار الأمريكي جزءا من قيمته في تعاملات اليوم، ليسجل سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع.

جاء أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي AIB، البركة، قناة السويس، المصرف المتحد".، ثم 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي ثم 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه كمتوسط سعر في البنوك الأخري من بينها "سايب، الاسكندرية،HSBC"، العربي الإفريقي الدولي،الأهلي المتحد،الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.72 جنيه للشراء و 47.82 جنيه للبيع من " مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول".

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.