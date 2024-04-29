أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم زابوروجيا 346 مرة خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، صباح اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي أطلق، أمس الأحد، النار على الإقليم 346 مرة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا قوله - في تصريح له - "إن رجلا أصيب جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم أمس، وفي صباح اليوم هاجم الجيش الروسي 10 بلدات تابعة للإقليم".



وأضاف أن "القوات الروسية شنت أيضا ضربة صاروخية على منطقة زابوروجيا و6 غارات جوية على بلدات فيسيليانكا ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وروبوتاين ووقعت 5 هجمات بالمدفعية الثقيلة على ليفادني ومالا توكماشكا وروبوتاين".

وتابع رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا أنه كان هناك 12 تقريرا عن تدمير مساكن وبنى تحتية مدنية جراء الهجمات الأخيرة.

