مدبولي: يجب بذل أقصى الجهود لتفادي أي اعتداء على رفح الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ضرورة بذل أقصى الجهود لتفادي أي اعتداء على رفح الفلسطينية، إذ نزح أكثر من 1.1 مليون فلسطيني من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في رفح، ونتحدث عن 1.4 مليون شخص في مدينة رفح، وعلى الحدود المصرية الفلسطينية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أن أي اعتداء أو هجمة على هؤلاء، سيمثل كارثة بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا ما يقال عن الوضع، وسيؤدي إلى نزوح ثاني لهؤلاء الأشخاص ممن يسعون لأي انتقال آمن آخر.

وأشاد، بالدعم الذي حصلت عليه مصر من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنّ مصر استضافت آلاف الأشخاص من فلسطين في مصر وجرى علاجهم بالمستشفيات.

وتابع، أنّ مصر لا تسمي الوافدين لديها «لاجئين» بل «ضيوف»، حيث تستضيف 9 ملايين لاجئ من المنطقة وإفريقيا بسبب الحالة الأمنية لبلدانهم، وهم يكلفون مصر أكثر من 10 مليارات دولار سنويا، والحكومة تتحمل هذه التكلفة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.