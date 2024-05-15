احتفالا بالعيد القومي.. افتتاح الوحدة الصحية بالجبايلة في دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة افتتاحية والتى تأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

استهلت الجولة بإزاحة ستار افتتاح مشروع الوحدة الصحية بالجبالية بمركز كفر البطيخ، وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بدمياط.

وخلال الافتتاح، تفقدت "المحافظ" مبنى الوحدة الذى تم إنشاؤه حديثًا وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل خلال هيئة الأبنية التعليمية، حيث يضم عيادات تخصصية لتقديم خدمات طب الأسرة وتنظيم الأسرة وعيادة للأسنان و معمل تحاليل بالإضافة إلى عيادات مبادرت " ١٠٠ مليون صحة" وصيدلية ، واستمعت " المحافظ " إلى شرح تفصيلى عن خطة تشغيل الوحدة لتقديم خدمات الرعاية الأساسية للمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة .

وأكدت " محافظ دمياط " حرص المحافظة ووزارة الصحة على النهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية و الطبية المقدمة للمواطنين بكافة المناطق على مستوى المحافظة، مؤكدة أن هذا القطاع يمثل أهم الأولويات لدى الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطن وتوفير حياة كريمة.

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللجان الامتحانية للشهادة الاعدادية بمدرسة الشهيد أحمد عوضين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة كفر البطيخ التعليمية ، حيث انطلقت اليوم امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني من العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .

هذا وتضم المدرسة ٤ لجان امتحانية يؤدى بها ٤٤ طالب و ٣٩ طالبة و طالبين بمنظومة الدمج، وخلال التفقد الذى جاء بحضور الاستاذ محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم،،تواصلت " المحافظ " مع الطلاب خلال امتحانهم لمادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات