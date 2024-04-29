بلينكن من الرياض: وقف إطلاق النار في غزة الطريقة الوحيدة لحل الأزمة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ضرورة مضافرة الجهود لوقف التصعيد ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وفي حديثه في الرياض، خلال افتتاح اجتماع بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، قال بلينكن إن الولايات المتحدة رصدت "تقدماً ملموساً" بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد، وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن المواجهة بين إيران وإسرائيل تظهر الحاجة إلى تكامل دفاعي أكبر.

وأضاف: "هذا الهجوم يسلّط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل".