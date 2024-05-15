رياضة النواب: لقاء مع 5 وزراء بالحكومة لفض الاشتباك بشأن ولاية مراكز الشباب

طالب النائب ثروت سويلم ، عضو مجلس النواب ، رئيس الوزراء بالتدخل لدي وزراء الحكومة ، لتفعيل قرار نقل ملكية اراضي الدولة الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب وخدمات عامة عليها .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة موازنة. مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ، والتي قدرت ب ٤ مليارات جنيه .

وأكد سويلم ، أنه قدم طلب منذ عدة أعوام لوزير الأوقاف لتخصيص مركز شباب ، علي أراضي تابعة للوزارة بقرية الخيس ، بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية ، ورغم اعلان الوزير الموافقة علي نقل تبعية الأرض لصالح وزارة الشباب ، إلا أنه يصطدم برفض هيئة الأوقاف تنفيذ القرار .



وجدد مطالبه بضرورة قيام الحكومة بإصدار قانون لاستبدال مراكز الشباب ذات المساحات الصغيرة ، بمساحات اكبر من خلال بيعها واستغلال ثمن البيع في شراء مساحة قانونية .

من جانبه انتقد النائب ضياء داود عدم وجود أي تحركات من قبل الحكومة ، لنقل تبعية اراضي مراكز الشباب المبنية علي اراضي الأوقاف والري والإصلاح الزراعي ، لصالح وزارة الشباب ، خاصة أنه عند القيام بالإحلال والتجديد يجد القائمين علي مراكز الشباب صعوبة كبيرة في استخراج الرخص .

وطالب داود ، بضرورة. استدعاء وزراء الأوقاف والتنمية المحلية والزراعة والري والشباب ، للوصول لحل نهائي وحاسم لفض الاشتباك حول الولاية علي اراضي مراكز الشباب ، وكذلك مناقشتهم في استغلال الأراضي الغير مستغلة وتخصيصها لصالح وزارة الشباب لانشاء مراكز شباب عليها .

وقال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إن اللجنة ستوجه دعوة للوزراء المعنيين عن ذلك الملف ، وهي وزارات الأوقاف والري والزراعة والتنمية المحلية والشباب وذلك للوصول إلي حل لتلك الاشكالية التي تمثل عائق أمام الشباب في ممارسة الرياضة.