515 دار نشر تشارك في معرض الدوحة الدولى للكتاب 33

أعلنت وزارة الثقافة القطرية مشاركة أكثر من 515 دار نشر من 42 دولة فى الدورة القادمة لمعرض الدوحة الدولي للكتاب والتى تنطلق الشهر المقبل، تحت شعار "بالمعرفة تبنى الحضارات" فى الفترة من 9 وحتى 18 مايو فى مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وقالت وزارة الثقافة القطرية فى بيان لها اليوم، إن سلطنة عمان ستكون ضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين، فيما قال غانم بن مبارك العلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية، إن نسخة هذا العام من معرض الدوحة الدولي للكتاب تجني ثمار التطور الكبير الذي تشهده دور النشر القطرية ضمن جهود دعم صناعة الكتاب والنشر والإبداع محليًا.

وأضاف وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية، أن المعرض يحظى كذلك بمشاركة خليجية وعربية ودولية مميزة، تتمثل في وزارة الثقافة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة المصرية للكتاب، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، ووزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، وهيئة الشارقة للكتاب، ومركز أبوظبي للغة العربية، ومعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، وجامعة طيبة السعودية، بالإضافة إلى وزارات الثقافة في كل من المغرب والجزائر واليمن.

ويتضمن برنامج المعرض جلسات أدبية وفكرية ضمن الصالون الثقافي، وحفلات لتدشين أحدث الإصدارات، وسلسلة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية التي يحتضنها المسرح الرئيسي، فضلا عن تخصيص أجنحة للفنون التشكيلية والخط العربي وأنشطة الطفل، وإقامة معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان "اقرأ" في جناح مركز قطر للتصوير.