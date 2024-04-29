ورشة عمل حول القصص الصحفية عن الأحداث العربية بـ "إعلام بني سويف"

نظمت كلية الإعلام ورشة عمل بعنوان "تغطية القصص الصحفية في الأحداث العربية والدولية"، تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة منى هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حاضرت فيها الأستاذة سارة أبو شادي رئيس قسم الشئون الدولية والعربية بموقع مصراوي.

تناولت ورشة العمل التي نظمها قسم الصحافة بإشراف الدكتورة فاطمة فايز رئيس القسم، تعريف القصة الصحفية وكيفية كتابتها باعتبارها الأداة الصحفية التي تهتم بالتجربة الإنسانية والتي تركز بالأساس على التفاصيل والوصف وما وراء الخبر، والفرق بين القصة الصحفية والقصة الخبرية والتقرير الخبري، وكيفية صناعة قصة من حدث خارجي، كما تم عرض بعض النماذج من القصص الحاصلة على عدة جوائز محلية وعربية.