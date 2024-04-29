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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري

جامعة بنها
جامعة بنها
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عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي  رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشري .
وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور كمال عطية عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق  ، والدكتور المرسي أحمد المرسي بجامعة بني سويف ، والدكتور حسني أحمد عبد الرحمن  الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري بجامعة بنها.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.
 

أحمد المرسي التعليم والطلاب الدراسات العليا الطب البشرى