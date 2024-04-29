رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشري .

وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتور كمال عطية عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق ، والدكتور المرسي أحمد المرسي بجامعة بني سويف ، والدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري بجامعة بنها.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.

