محلية النواب تناقش ميزانية هيئة النقل العام

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2024/ 2025.

بلغت جملة الموازنة المقدرة للهيئة عن العام المالي الجديد 2024/2025، 6 مليار و185 مليون جنيه، متضمنة جملة الاستخدامات الرأسمالية المقدرة بمبلغ 2 مليار و443 مليون جنيه.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات 3 مليار و742 مليون جنيه، تشمل 2 مليار و265 مليون جنيه للأجور، و881 مليون جنيه مصروفات، و580 مليون خامات ومواد ووقود وقطع غيار، و14 مليون و200 ألف جنيه أعباء وخسائر.

الإيرادات المقدرة في العام المالي الجديد 2024/ 2025، بلغت جملة إيرادات النشاط مليار و106 مليون، ومليار و881 مليون جنيه منح وإعانات، و10 ملايين جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و397 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 3 مليار و394 مليون جنيه.