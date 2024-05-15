دوري أبطال أفريقيا.. على معلول يعترف بصعوبة مواجهة الترجي

اعترف التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصعوبة مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا على ملعب "رادس"، بينما تقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة يوم السبت 25 مايو الجاري.

وقال معلول في فيديو مصور عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: كل مباراة ولها أحكامها صحيح أن التاريخ ينصف الأهلي لكن المواجهات النهائية لا تعترف بالتاريخ والأكثر تركيزا خلال 90 دقيقة سينتصر.

وأضاف أن لاعبي الأهلي يمتازون بالخبرة وهدفنا العودة من تونس بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب من أجل تحقيق اللقب.

تسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس بعد قليل على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.