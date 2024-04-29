تعزيز التعاون الاقتصادى وحرب غزة تتصدر مباحثات السيسي ورئيس البوسنة والهرسك بالاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش بمقر رئاسة الجمهورية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.

ومن المقرر التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة .

كما من المقرر أن تتناول المباحثات تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية، في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.

وفي سياق أخر أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس خلال الجولة مبنى قيادة الأكاديمية كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية وكذلك مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبني محاكاة الرماية فضلا عن مباني الشئون الإدارية

وناقش الرئيس الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لأرائهم، كما أثنى الرئيس على التجهيز المميز للأكاديمية مؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفائتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلى المتطلبات الفنية والشخصية التي يتواجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.