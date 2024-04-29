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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

رئيس وزراء أسكتلندا يدرس الاستقالة من منصبه

رئيس وزراء اسكتلندا
رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف
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أفادت تقارير بأن رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف يفكر في الاستقالة من منصبه الذي يظل على المحك قبل تصويت بحجب الثقة من المقرر إجراؤه هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون كبار في الحزب الوطني الاسكتلندي إن يوسف قد "يعلن استقالته" اليوم بعد انهيار اتفاق تقاسم السلطة مع حزب الخضر الاسكتلندي الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

ووفقا للصحيفة، أقال حمزة يوسف (39 عاما) - والذي يدير الآن حكومة أقلية في هوليرود - حزب الخضر الاسكتلندي يوم الخميس الماضي لينضموا إلى المعارضة في تأكيد أنهم سيصوتون للإطاحة به.

وقالت مصادر إن يوسف رفض اتفاقا محتملا، وتعتمد فرصه في النجاة من تصويت بحجب الثقة، على قيادته الآن لحزب الخضر الاسكتلندي.

ويحتاج يوسف إلى دعم عضو واحد على الأقل من المعارضة في هوليرود للبقاء على قيد الحياة في التصويت الذي يمكن إجراؤه بعد غد الأربعاء.

وقال المحافظون الاسكتلنديون وحزب العمال والديمقراطيون الليبراليون بالفعل إنهم سيصوتون ضده.. ومن المقرر أن يجتمع حزب الخضر في وقت لاحق اليوم الاثنين لكنهم استبعدوا مرارا دعمه في تصويت خاص.
 

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