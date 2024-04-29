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الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ: الجامعات تحتاج قوة بشرية من المراجعة لضمان جودة التعليم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أكد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أننا بصدد التوقف أمام موضوع جودة التعليم الذي يعد محل نظر الجميع، حتى نصل إلى ضمان وجودة أعلى. 

وقال خلال كلمة له بالجلسة العامة، أثناء مناقشة طلب مناقشة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، يجب أن  تناول السلبيات حتى نتمكن من المراجعات.

وقال عبد الرازق، إن دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.  هى الرقابة على العملية التعليمية  قائلا ق د يتهم البعض جهاز الجودة بالتشديد لانه يريد أن  نصل الى اعلى جودة  وبالتالي فإن الجامعات تحتاج قوة بشرية من المراجعة والجودة.  

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