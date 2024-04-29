الهضيبي: التعليم قاطرة التنمية الحقيقية وركيزة التقدم والازدهار

طالب النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الوزراء أن يتخذوا من الرئيس السيسي قدوة في النشاط والاجتهاد والسعي حتى تعود مصر للريادة.

وأضاف الهضيبي في كلمته في الجلسة العامة اليوم خلال مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، بأن التعليم قاطره التنمية الحقيقية وركيزة التقدم والازدهار، مؤكدا أن جودة التعليم تتطرق الي جميع عناصر العملية التعليمية من حيث "الطالب والجامعة والوزارة وأعضاء هيئة التدريس .

وتابع الهضيبي أن وزارة التعليم العالي قبل الوزير الحالي كانت في وادي والهيئة جودة التعليم والاعتماد في وادي لما لاحظناه من زيادة مطردة في عدد الجامعات الأهلية وزيادة عدد الخريجين تتناسب عكسيا مع ضمان جوده التعليم .

وتساءل الهضيبي عن سياسة الحكومة والوزارة في زيادة عدد الجامعات الأهلية، مطالبا بتعديل مسار هذه الجامعات الأهلية.

وتقدم الهضيبي بالتهنئة إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد .