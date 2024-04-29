رئيس الشيوخ: ذكرى تحرير سيناء الحبيبة صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ رسالة لأعضاء مجلس الشيوخ بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد القيامة.

وقال: "لقد احتفل شعبنا الأبىِّ بالأمس القريب بعيد الكرامة والعزة، وهو الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية، فتحية تقدير واحترام لجميع شهدائها المخلصين، الذين حققوا هذا الانتصار العظيم.

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : “ كما تفصلنا أيامٌ قليلةٌ عن احتفالنا بأعياد وطنية ودينية أيضًا، حيث نحتفل في الأول من مايو بعيد العمال، فتحية تقدير إلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون عملهم ليلًا ونهارًا؛ إيمانًا منهم بقيمة العمل ودوره في استكمال المسيرة الوطنية التي تشهدها مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ : “يحتفل إخواننا في الوطن، أقباط مصر، بعيد القيامة المجيد، تلك المناسبة الدينية التي نتقدم فيها بكل التهنئة إليهم، فكل عام وجميع المصريين سعداء بوحدتهم الوطنية وتماسكهم المجتمعى”.

واختتم كلمته قائلا :"وإنني باسمي واسمكم جميعًا، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى العظيم وإلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة هذه الأعياد الوطنية والدينية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار، وأن يوفق قائدها لاستكمال مسيرة البناء والتنمية. وكل عام وحضراتكم بخير".