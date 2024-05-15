اضطراب في الملاحة البحرية.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار علي اغلب الانحاء ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال القاهرة ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

ونشاط رياح علي القاهرة الكبرى و والوجة البحرى والسواحل الشرقية، وتكون مثيرة للرمال والاتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 35 للعظمي والصغرى 15 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 21 درجة .

وحذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر حيث يصل ارتفاع الموج من (2.5 إلى 4 متر ).