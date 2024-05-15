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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

5 مرشحين يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني
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كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا»، اليوم الأربعاء، النقاب عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في الموسم 2023-2024.

وتضم القائمة خمسة مدربين، هم: الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي قاد الملكي للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، وميشيل سانشيز مدرب جيرونا، الذي أسهم في تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي بالموسم المقبل، ودييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، إرنستو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو، الذي توج مع فريقه بلقب كأس ملك إسبانيا، ومارسيلينو مدرب فياريال.

غياب تشافي

وغاب عن قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني، تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، الذي فاز بالجائزة في الموسم الماضي.

وفتحت رابطة الدوري الإسباني باب التصويت أمام الجمهور لاختيار مدربهم المفضل، على أن ينتهي التصويت يوم 20 مايو الجاري، على أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة يوم 28 من الشهر ذاته.

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