استولى على 23 حساب فيسبوك.. الأمن يضبط هاكرز مواقع التواصل الاجتماعي في القاهرة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لقيامه بالإستيلاء على الحسابات الخاصة ل 23 مواطن على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى إرتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.