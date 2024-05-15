قبل الانتخابات الرئاسية.. مواجهة متلفزة بين بايدن وترامب نهاية يونيو

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تجري مواجهة متلفزة في 27 يونيو بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر.

ووفقا للشبكة الأمريكية التي تستضيف المناظرة اقترح بايدن إجراء مواجهتين، واحدة في يونيو والأخرى في سبتمبر، لكن لم يتم تحديد موعد آخر بعد.

وبحسب الشبكة فأن هذه المواجهة ستحدد مناخ الأشهر الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وقال بايدن، في منشور على موقع إكس: "تلقيت وقبلت دعوة من "سي إن إن" لإجراء مناظرة في 27 يونيو. إليك يا دونالد. كما قلت: في أي مكان وفي أي وقت".

واضاف مسؤول في حملة ترامب لشبكة "سي إن إن" في وقت لاحق إن ترامب قبل العرض.

ويعد هذا أحدث تطور في تصعيد سريع للتنافس بين الخصمين السياسيين.

ودعت حملة بايدن في وقت سابق ترامب إلى الانضمام إليه في مناظرتين رئاسيتين استضافتهما مؤسسات إخبارية وأبلغت لجنة المناظرات الرئاسية رسميًا أن الرئيس لن يشارك في مناظراتها المقررة مسبقًا في الخريف. وسرعان ما قال الرئيس السابق إنه شارك في المناظرات السابقة وأخبر المذيع الإذاعي هيو هيويت أنه سيقبل أي وسيط.