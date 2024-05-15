الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك البحرين بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا، وأكدا على أهمية تعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة كافة التحديات.

والتقى الرئيس السيسي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين في قصر الصخير على هامش استضافة مملكة البحرين لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية

وخلال اللقاء رحب الملك بالرئيس السيسي معربا عن شكره للرئيس على تلبيته الدعوة للمشاركة في قمة البحرين.

فيما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لملك البحرين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة مثمنا جهود مملكة البحرين وتنظيمها الراقي لإنجاح القمة العربية.

واستعرض الجانبان أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون والعمل المشترك ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما إلى جانب بحث مستجدات القضايا والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وأشادا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية، معربين عن تطلعهما إلى دفع التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة من العمل المشترك في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة متينة وأواصر تاريخية وطيدة.

كما أعرب الجانبان عن تمنياتهما لقادة الدول العربية الشقيقة بالتوفيق في اجتماع القمة العربية لتحقيق الأهداف المرجوة بما يخدم قضايا الأمة العربية ويعزز منظومة العمل العربي المشترك ودعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.