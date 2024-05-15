تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة فاركو وبلدية المحلة

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي بلدية المحلة، عن تشكيل فريقه أمام فاركو في المباراة، المقرر إقامتها على ستاد حرس الحدود، مساء اليوم بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

الدفاع: هشام حافظ – محمد رجب – نور الزمان الزموري – أحمد رضا.

خط الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني – أحمد عتمان – إينوك بنجامين.

الهجوم: حسام أشرف – وحيد محسن.

كما أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه لمباراة بلدية المحلة المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

محمود السيد - جيفرسون إنكادا - احمد عوض - ياسين مرعي - عزمي غومة - محمود عماد - أحمد البحراوي - محمد فخري - شكري نجيب - أحمد شريف - عمرو جمال

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، ويأتي فاركو برصيد 16 نقطة في المركز السادس عشر.