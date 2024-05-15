نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم الأربعاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر ‏لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

تسافر بعثة الفريق الأحمر إلى تونس مساء اليوم على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الأمور ‏الفنية.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا بالأمس في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص ‏من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في المران كاملًا واشتمل على جزء بدني وتدريبات ‏الكرة.‏

وخاض رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت ‏إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏