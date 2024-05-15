سقوط عاطل بالمرج يخترق حسابات "فيس بوك" وينتحل شخصية أصحابها للاحتيال على أصدقائهم

القت اجهزة الأمن القبض على هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب تحويلات مالية من أصدقاء الضحايا بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت اجهزة الأمن من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) لقيامه بالإستيلاء على الحسابات الخاصة ب 23 مواطن على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من عارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى إرتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.