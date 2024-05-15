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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سقوط عاطل بالمرج يخترق حسابات "فيس بوك" وينتحل شخصية أصحابها للاحتيال على أصدقائهم

أرشيفيه
أرشيفيه
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القت اجهزة الأمن القبض على  هاكرز يخترق حسابات الفيس بوك ويطلب تحويلات مالية من أصدقاء الضحايا بالمرج.

تعود الواقعة عندما تمكنت  اجهزة الأمن  من ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) لقيامه بالإستيلاء على الحسابات الخاصة ب 23 مواطن  على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وطلب تحويل مبالغ مالية من عارفهم، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول – 5 شرائح هواتف "المُستخدمة فى إرتكاب الوقائع – 3 محافظ إلكترونية " – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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