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الأربعاء 15 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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بالصور.. محافظة الجيزة تستكمل حملة رعاية الأشخاص بلا مأوى

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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استكملت محافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان حملة لتمشيط شوارع حى إمبابة لتقديم الرعاية للأشخاص بلا مأوى،تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لكافة الفئات.

وقالت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الحملة شملت شوارع  النيل، الوحدة، البوهى بحي إمبابة وتأتي انطلاقا من التعاون المثمر بين محافظة الجيزة ومؤسسة معانا لانقاذ انسان واستكمالا للحملات التي تم تنفيذها خلال الفترات الماضية.

وأضافت أن الحملة تضمنت البحث عن الأشخاص بلا مأوى وتلقى البلاغات والإستغاثات من المواطنين فى هذا الشأن والتى نجحت فى التعامل مع 18 حالة لبحث متطلبات كل منها واستضافة الحالات المستحقة بالمؤسسة.

وتوجهت نائب المحافظ بالشكر لجميع المشاركين بالحملة من مؤسسة معانا لانقاذ انسان مشيرة إلى أن المحافظة ستواصل تعاونها مع المؤسسة لإنقاذ أكبر قدر ممكن من المشردين بنطاق المحافظة.

محافظة الجيزة حملة رعاية الأشخاص بلا مأوى مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان شوارع النيل الوحدة البوهى حي امبابة