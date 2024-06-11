أسقف المنصورة يزور مديرية التضامن لتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى

استقبل الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المديرية نيافة الأنبا اكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها والقمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية المنصورة وبولا جورجي العلاقات العامة بالمطرانية لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب وكيل الوزراة بوفد مطرانية المنصورة مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا وجيشا وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط الحماية والرعاية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن دورها في نشر الوعي المواطنين.

وأكد وكيل وزارة تضامن الدقهلية، أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب يشير إلى روابط المودة والمحبة والسلام والروح الوطنية التي تشكل حِصنا لأبناء الوطن واشاد بالدور المجتمعي الذي تقوم به المطرانية فى عهد نيافته.

وعبر وفد المطرانية عن خالص التهنئة بـعيد الأضحى المبارك وشركاء الوطن من أبناء المحافظة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد.

وأكد نيافة الأنبا أن شعب الدقهلية تتأصل فيه أرقى معاني التسامح والتكافل والتضامن بين جميع أبنائه وهو الذي يظهر جليا في مثل ذلك الأيام والأعياد الدينية والوطنية كما يجسد روح التماسك والترابط عند مواجهة الأزمات .

IMG-20240611-WA0030

IMG-20240611-WA0025

IMG-20240611-WA0026

IMG-20240611-WA0027

IMG-20240611-WA0028