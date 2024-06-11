الأرصاد: ذروة الموجة شديدة الحرارة الخميس والجمعة والسبت.. وتنصح بشرب السوائل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تعرض البلاد لموجة طويلة من الارتفاعات فى درجات الحرارة تبدأ من اليوم الثلاثاء وتكون ذروتها الخميس والجمعة والسبت وقفة عيد الاضحي للمبارك .

ونوهت الارصاد انه ترجع الموجة شديدة الحرارة علي البلاد إلى تأثرنا بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يصاحبه تيارات هوائية هابطة حيث تعمل على تسخين الهواء ويكون الجو مشمسا ويصاحب ذلك امتداد منخفض جوى سطحى يعمل على رفع درجة الحرارة .

نصائح للمواطنين لتجنب الموجة شديدة الحرارة

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه وارتداء غطاء الرأس ا. الشمسية اثناء الخروج خاصة اوقات الذروة ولبس الملابس الفاتحة والفضفاضة.

حالة الطقس اليوم

واوضحت الارصاد حالة الطقس حيث يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى و جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

كما يشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء و وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وشبورة مائية خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 22 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 29 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 23 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 28 درجة .