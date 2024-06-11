محافظ المنوفية يسلم 100 مشروع تنموي ومساعدات عينية للحالات الأولي بالرعاية.. صور

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وسط فرحة وزغاريد الأهالي ما يقرب من 100 مشروع تنموي لعدد من الحالات المستحقة والأولي بالرعاية كمساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم وذلك ضمن مشروعات التمكين الإقتصادي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جمعية الأورمان ومؤسسة التكافل الإجتماعي ، بحضور النواب هناء سرور ، غادة قنديل ، أيمن معاذ أعضاء مجلس النواب ، محمود منصور عضو مجلس الشيوخ ،العميد عصام محمد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية ، عبد الله عياد مدير مؤسسة التكافل الإجتماعي .

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وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات مقدمة لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة من قرية زنارة لتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها وذلك في إطار مكافحة الهجرة الغير شرعية والحد من البطالة ، وتتنوع بين ماكينات أعلاف وخياطة ومشروعات بقالة ومفروشات وأدوات منزلية وتنظيف دواجن ، فضلاً عن تسليم أكشاك شاملة البضاعة ومزدة بالثلاجة وعداد الكهرباء مقدمة من جمعية الأورمان بالمجان من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة .



وخلال اللقاء وفي لفتة طيبة ، قام محافظ المنوفية بتوزيع كراتين مواد غذائية علي الأسر المستحقة ، وكذا بونات مواد غذائية بالمجان ، مؤكدا على أننا مستمرون فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتلك الفئات والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية لهم تدر دخلاً ثابتاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

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