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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد لمتهم في أحداث شغب السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أيدت محكمة مستأنف  بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد السعيد،  اليوم الثلاثاء،  الحكم  الصادر لمتهم بالسجن المشدد ٣ سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام" وذلك علي خلفيه اتهامه باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، واستعمال المفرقعات  بشكل عشوائي حيث أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".

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