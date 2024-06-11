رئيس جامعة المنوفية يرأس اجتماع لجنة الاحتياجات

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية اليوم اجتماع لجنة الإحتياجات الجامعية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء اللجنة من عمداء الكليات، والمستشار عمر تركي المستشار القانوني لرئيس الجامعة ومدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله أن يديم علي مصر وشعبها الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أنه تم خلال الاجتماع استعراض احتياجات الأقسام لتكليف المعيدين وفقا للخطة الخمسية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩ لكل كلية، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة والالتزام بالشفافية والموضوعية عند وضع خطة الإحتياجات وأن يكون التعيين وفقا للاحتياجات الفعلية للكليات والقواعد القانونية المنظمة وقانون تنظيم الجامعات مشيرا إلي ضرورة وضع تعريفات وشروط واضحة لكل وظيفة .

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن اللجنة ناقشت احتياجات الكليات وأسس التعيين والتكليف وفقا للقواعد المتبعة والقوانين المنظمة، موضحا أنه تم خلال اللجنة مراجعة اعلان الوظائف المطلوبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ببعض الكليات.

وأضاف الدكتور أحمد فرج القاصد، أنه تم عقد اجتماع اللجنة الاستشارية لدراسة تظلمات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية للوظائف الأعلى من بعض قرارات اللجان العلمية، موضحا أن اللجنة قامت بالمصادقة علي محضر الجلسة السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بالجلسة السابقة.

وأكد القاصد أن اللجنة ناقشت التظلمات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية من قرارات اللجان العلمية.