"العربي الناصري": كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة انتصرت للحق

ثمن الحزب العربى الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسى انتصرت للحق والقضية الفلسطينية برمتها، وأن القيادة السياسية لمصر تستكمل الدور التاريخي لدعمها للقضية الفلسطينية.

وأشار أبو العلا، إلي أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية يعد استكمالا لدور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية، حيث تضع مصر على عاتقها دعم القضية المصرية بشكل مباشر وغير مباشر، واستطاعت خلال الفترة الماضية صياغة رأي دولي داعم للقضية الفلسطينية، كما أن مصر قدمت مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من عدوان شامل من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو العلا، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبرت بوضوح ما يعانيه الشعب الفلسطيني، حيث قال إن أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة المحاطين بالقتل والتجويع والترويع والواقعين تحت حصار معنوي ومادي، داعيا المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته كاملة، إزاء ما يحدث من عدوان غير مسبوق علي الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان مخالف لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، إن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والمنعقد في المملكة الأردنية يهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، كما يستهدف تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة.