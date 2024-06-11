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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خاص.. الزمالك يقرر تفعيل شراء محمد شحاتة وأزمة منتظرة

الزمالك
الزمالك
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طلب جوميز المدير الفني لنادي الزمالك تفعيل بند شراء محمد شحاتة لاعب الفريق والتعاقد معه لمدة خمس سنوات مقبلة بعد تألقه مع الفريق في الفترة الماضية.


وعلى الفور دخلت إدارة نادي الزمالك في مفاوضات مع طلائع الجيش لتفعيل بند الشراء والمقدر بـ٨ ملايين جنيه وطلب نادي الزمالك من إدراة طلائع الجيش تقسيط المبلغ على ٣ دفعات.


ورفضت إدارة طلائع الجيش هذا الأمر وطلبت الحصول على المبلغ دفعة واحدة.


وقدم شحاتة أداء مميزا في الفترة الماضية وأصبح من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها جوميز في تشكيل الزمالك بمختلف المراكز.


ومن المقرر أن يحسم الزمالك ملف شحاتة خلال الساعات القليلة المقبلة للانتهاء من هذا الأمر والتوقيع مع اللاعب خمس مواسم.


الجدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع شحاتة لمدة ٦ أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع من طلائع الجيش.

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