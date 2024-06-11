بعد واقعة صفع الهضبة لمعجب.. عمرو مصطفى يثير الجدل برسالة

قدم الملحن عمرو مصطفى، اقتراحا على النجم عمرو دياب؛ لإنهاء أزمة صفعه لأحد معجبيه.

وكتب عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعزائي الجمهور أود أن أعتذر عن التصرف الذي بدر مني مؤخرًا في حفل الأخير، كان الموقف غير لائق ولا يعكس قيمتي أو احترامي لكل من يعمل معي أو يحضر حفلاتي، أنا ملتزم بتحسين سلوكي والتأكد من أن جميع أفراد فريقي والجمهور يشعرون بالاحترام والأمان في جميع الأوقات".

وتابع مصطفى: "أعتذر لأي شخص تأثر بهذا الموقف، وأعدكم بأنني سأعمل جاهدًا على تجنب مثل هذه الأمور في المستقبل.

مع كامل احترامي وتقديري

إمضاء …………..

بوست أتمني أن أشاهده قريبا".





عمرو دياب تصدر المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن صفع أحد معجبيه حينما حاول جذبه لالتقاط صورة معه.

وتطور الأمر حينما قرر المعجب تحرير محضر رسمي ضد عمرو، ليقوم دياب بتحرير محضر ضده أيضا.