إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

أصيب 12 مواطنا في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق القاهرة، أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند نزلة كوبري أبو صير باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 12 مواطن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتسيير حركة المرور بالطريق بعد إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.