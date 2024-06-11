ماراثون الثانوية العامة ينطلق .. خبراء يقدمون روشتة شاملة للطريق نحو التفوق بلا قلق.. أستاذ أصول تربية: الامتحانات ليست المعيار الحقيقى لقياس مدى استفادة الطلاب

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث بدأ أمس الاثنين 10 يونيو في المواد غير المضافة للمجموع، ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر ، ثم تنطلق امتحانات المواد الأساسية (المضافة للمجموع) يوم 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو القادم.

ومع استكمال ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى يونيو المقبل، تقدم«البوابة»، نصائح لطلاب الثانوية العامة، من بعض الخبراء التربويين، لكيفية التحصيل والمذاكرة قبل بدء الامتحانات، وكذلك تحسين العامل النفسى لهم ودور الأسرة فى هذا الأمر.

يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، إن الامتحانات ونتائجها ليست المعيار الحقيقى لقياس مدى استفادة الطلاب، مؤكدًا أن إعداد مواطن فاهم وسليم يترتب عليه تعزيز الجانب الإنسانى والاجتماعى والفكرى والمعرفى لديه بشكل كبير، هو الأمر الذى يساهم فى إدارة ذاته ومسئوليته هو هدف التعليم السليم، فإن ما نعانى منه حاليًا هو فهم خاطئ للمنظومة التعليمية فى مصر.

ويتابع«عبد الحميد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الهدف الأساسى من التعليم هو إعداد مواطن جيد سواء على المستوى التربوى أو النفسى أو المعرفى أو الجسدي، موضحًا أن المدرسة هى أساس التربية أولًا ثم التعليم ثانيًا، فهى من تؤهل الطالب لمعرفة دوره كمواطن فعال داخل المجتمع فى شتى النواحي، مشيرًا إلى أن نتيجة الامتحانات ليست المعيار الحقيقى على التعليم الجيد، ولكن اختبارات القدرات داخل الكليات قبل الالتحاق بها هى التى تحقق هذا الغرض.

دور الأسرة تجاه الطلاب

كما يقول الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوى، إن النصائح التى يمكن تقديمها لطلاب الثانوية العامة حاليًا ليستطيعوا المذاكرة بطريقة جيدة، هى إبعادهم التوتر والضغط النفسى والعصبى تمامًا، ومحاولة تقليل المشاكل الزوجية فى المنزل خلال هذه الفترة، وعدم إظهار مشاكل الأب والأم إلى حد ما للأولاد، وفى حالة وجود مكان آخر يستطيع الطالب المذاكرة فيه والتركيز بعيد عن جو الأسرة المتوترة أمر مستحب جدًا، وفى حالة عدم القدرة على القيام بهذه الخطوة لابد من توفير الجو الهادئ داخل المنزل، مؤكدًا على ضرورة إتباع نظام صحى فى الأكل والمشروبات والنوم للطلاب.

نظام غذائى صحي

ونصح«حمزة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، بضرورة إبعاد الطلاب عن الأطعمة السريعة والوجبات الحارة والمقليات والاعتماد على الأطعمة التى تزيد من التركيز والانتباه مثل المكسرات والعصائر الطبيعية والخضروات والفواكه، والبعد عن العصائر المصنعة أو المحفوظة، وعدم شرب المنبهات مثل الشاى والقهوة والنسكافية أو التقليل من المياه الغازية مثل بيبسى قدر المستطاع.

وأشار إلى أن تناول المياه بكثرة لأنها تزيد من نسبة التركيز، ولابد وضع نظام للنوم للطالب خلال هذه الفترة، بحيث يأخذ وقت كافى فى النوم والراحة، وعدم السهر لفترات متأخرة فى الليل، وهو أمر مهم جدًا للطلاب مع تهيئة الجو العام للنوم من حيث الإضاءة.

طرق المذاكرة الصحيحة

ويستكمل، أنه الطالب خلال هذه الفترة يجب أن يقوم بحل الامتحانات للسنوات السابقة كثيرًا، لأن هذا الأمر يساعده على التركيز على النقاط التى قد تفوته، ولابد أن يضع لنفسه نظام للمذاكرة والتجميع أيضًا من أساتذته، وعدم تأخير أى معلومة يحتاج إلى معرفتها.

وشدد على ضرورة توفير الآباء والأمهات الجو الصحى النفسى السليم الذى يساهم فى دعم ثقة الطالب فى نفسه، وإعطائه حوافز تشجيعية، والبعد عن المقارنات فهو أمر ضروري، فلكل شخص له قدرات معينة، ولابد من إقناع الطالب أنه أهم من الثانوية العامة، والطبطبة عليه واحتوائه نفسيًا بدرجة كبيرة، حتى لا يكون مشتت نفسيًا ومضغوط عليه وقت المذاكرة والامتحانات، والعمل على تقريبه من الله عز وجل والالتزام بالصلاة قدر الإمكان.

بين الاسترخاء والمذاكرة

ويشير إلى أن الثانوية العامة هى سنوات دراسية عادية جدًا، وهو أمر لابد من تعريفه للطالب، ولكن تنظيم الوقت والاجتهاد والمذاكرة باستمرار منذ بداية السنة وحتى الامتحانات هو الأمر الذى سيوصل الطالب للراحة النفسية والاسترخاء.

وتمنى إبعاد الطلاب عن الهواتف المحمولة أكبر قدر ممكن، وعدم مشاهدة مسلسلات كثيرًا والإنشغال بالتليفزيون، وعدم نقل أى أخبار سلبية لهم، وعمل حالة من الانعزال عن كل الأخبار السلبية التى تسبب له التوتر، لأن التركيز على المستقبل أهم بكثير من أى شيء آخر حاليًا.

وأوضح أن تغيير الجو يعمل على خلق وتجديد الدوافع، مع محاولة عمل معسكر للطلاب فى الشهر الأخير قبل الامتحانات، وليس كله ضغوط ومذاكرة، ولكن إتاحة وقت لهم للذهاب إلى النادى أو ممارسة الرياضة أو سماع المزيكا أو قراءة القرآن أو الأنجيل، وإدارة وقته بطريقة صحيحة، مع محاولة الآباء والأمهات جعل الطالب وقت الراحة عدم تفكيره فى المذاكرة وتصفية ذهنه تمامًا.

ويؤكد، أنه هناك دور كبير على الآباء والأمهات تجاه أبنائهم فى فترة امتحانات الثانوية العامة، والدعم الذى يقدمونه لهم يساعد فى تحقيقهم مجهود أكبر للنجاح والتفوق، والعكس أيضًا قد يدمرون مستقبلهم بدون قصد، ناصحًا بالبعد عن الضغط العاطفى على الطلاب واجبارهم على اختيار طريق محدد فى التعليم الجامعي.

أمور ضرورية داخل المنزل

وفيما يخص الجانب النفسي، يؤكد الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى بجامعة القاهرة، أنه هناك عدة نقاط لابد من التركيز عليها ابتداءًا من اليوم وحتى نهاية امتحانات الثانوية العامة، وهى عدم تغيير مصدر المذاكرة، وتثبيت وقت النوم من ٦ إلى ٩ ساعات بحد أقصى لحين انتهاء الامتحانات، فضلًا عن ضرورة تحويل المنزل إلى مكان هادئ جدًا بعيدًا عن أى مؤثرات خارجية حاليًا، موضحًا أنه فى حالة وجود مشاكل بين الأب والأم أو خصومات خلال هذه الفترة لابد من إنهاء هذه المشكلات حتى نهاية الامتحانات.

ويتابع«فرويز»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من المهم أيضًا تركيز الأمهات مع أولادهم على الوجبات داخل المنزل مثل اللحوم والفراخ والسمك، بعيدًا عن الوجبات السريعة، لأن الدهون تقلل التركيز والانتباه، بالإضافة إلى البعد عن الضوضاء داخل المنزل مثل مشاهدة المسلسلات أو الأفلام أو ماتشات الكورة، فكل هذه الأمور لابد أن تتم بصوت منخفض جدًا بعيدًا عن الطلاب نهائيًا.

وأكد ضرورة تحقيق الطمأنينة دائمًا والثقة فى أنفسهم، وتقديم الدعم النفسى بسهولة الامتحانات وطرح البدائل لدخول الكليات، فلابد من دخول الطلاب بأعصاب هادئة للامتحانات، وبالتالى لن يكون هناك أى أزمة لديهم خلال هذه الفترة.

ويقول، إن كل طالب قام بعمل جدول محدد لإدارة الوقت ما بين المذاكرة والراحة وتناول الطعام، وبالتالى على الآباء والأمهات عدم التدخل فى هذا الأمر نهائيًا، وترك الطالب إدارة أموره بطريقته، وكذلك عدم التدخل فى طريقة مذاكرته.

نصائح للبعد عن القلق والتوتر

وفى الجانب الاجتماعي، تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه لابد من الابتعاد عن القلق والتوتر والتفكير فى الدخول إلى الجامعة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، فلابد من الاهتمام بالحالة النفسية للطلاب، ومساعدتهم على وضع خطة للمذاكرة وتقسيم المواد الدراسية على أيام الأسبوع، وكذلك المراجعات النهائية قبل الامتحان بيوم، وذلك من أجل الحصول على درجات عالية فى الامتحانات.

ولفتت"خضر"، إلى أنه على الطلاب قبل بداية حل الامتحانات لابد من قراءته بهدوء تام ثم حلها ومراجعتها قبل تسليم ورقة الامتحان.

أفضل الأوقات للمذاكرة

وتوضح«الدكتورة سامية»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه أفضل وقت للمذاكرة للطلاب يكون فى الصباح الباكر وقبل ساعات النوم ليلًا، مع ضرورة الاهتمام الشديد بالمراجعة للامتحانات قبل تسليم الورقة، لأن هذا الأمر له دور كبير فى زيادة درجات المواد، لتفادى الأخطاء، مشيرة إلى أنه يجب مراجعة المواد الاكثر صعوبة أولا ثم الأسهل، حتى يكون العقل أكثر تركيزا ونشاطا مما يعطى نتيجة أفضل.

نصائح لتغذية صحية

ونصحت، بضرورة تناول الأطعمة الصحية لزيادة القدرة على الاستيعاب والتركيز، فإن الأطعمة الغنية بأوميجا ٣ تعزز صحة المخ، والسكريات المعقدة تزيد من تركيزك، والبروتين يجعلك قادرا على التحصيل، فضلًا عن ضرورة أخذ قسط من الراحة يوميًا والجلوس مع العائلة للترفية بعد المذاكرة بطريقة صحيحة والمراجعة مع الأساتذة المتخصصين، والوسائل الخارجية المتاحة مثل الإنترنت ووسائل الإعلام وكتب وزارة التربية والتعليم، مؤكدة على ضرورة حل التمارين والامتحانات السابقة لتدريب الذهن على التعامل مع الامتحانات، ولكى يتعود الطالب على الأسئلة والأجوبة.

دور الأم تجاه أولادها

وتؤكد، أن الأم يقع على عاتقها دور كبير جدًا تجاه أولادهم خلال فترة دراستهم، ففى بعض الأحيان نجدها مشغولة فى عملها ثم تعاود للمنزل لمتابعة أولادها، فلابد من التعامل بطريقة صحيحة وسليمة نفسيًا واجتماعيًا على صحة الطالب، وتحفيزه بشكل غير مباشر على الدراسة والمذاكرة وتحقيق التفوق والنجاح.

وشددت على ضرورة توفير المناخ الهادئ فى المنزل، فإن الأم هى المسئولة بدرجة كبيرة عن هذا الأمر، فهى منبع الحنان فى الأسرة، مشيرة إلى أن الامتحانات بالنسبة للطلاب فترة مؤقتة، ويجب التعامل معها بهدوء، لأن ذلك هو العامل الأهم فى فترة الامتحانات والضغوط الناتجة عنها، فلابد من التأكيد على أن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف.

نظام غذائى سليم

يوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومى للكبد والأمراض المعدية، والمستشار العلمى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أن الهرم الغذائى يختلف من شخص لآخر حسب عوامل عديدة مثل صغير السن أو المتقدم فى السن أوعامل السمنة أو النحافة أو عوامل أخرى مثل طبيعة العمل الشاق أو العمل الذهنى أو وجود أمراض معينة مثل الضغط والقلب،.

وأكد"عز العرب"، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن ليس هناك ما يسمى بغذاء مناسب لجميع الأشخاص، فإن الجهد المرتفع يتطلب السعرات الحرارية العالية، وخاصةً فى مستوى النشويات والدهون والوجبات التى توفر هذه السعرات.

ويتابع«عز العرب»، بأن النظام الغدانى مقسم حوالى ٥٥ ٪ من النشويات و١٥٪ من البروتين والباقى دهون ذات فائدة، ولكن الاختلال فى محتويات الغذاء تشمل التركيبة الغذائية مثل الاعتماد على الوجبات الجاهزة دائما تؤدى إلى السعرات التى تترسب فى الجسم على شكل دهون، ودهون تحت الغشاء البريتونى أو عبر القلب.

وأضاف، أن الزيادة فى السعرات تترسب على شكل دهون، وهى الدهون المركبة المشبعة الموجودة فى الزبدة والطعام الدسم مثل القشطة أو اللحم السمين وتحمير بعض الأطعمة، تترسب فى الشرايين وتؤدى إلى زيادة الكوليسترول المنخفض الكثافة.

ويؤكد، أن أوميجا ٣ تحافظ على صحة الإنسان، مثل تناول المكسرات وهو ما يصب فى صالح الجسم، ولابد من البعد عن المواد الحافظة وتحمير الطعام، ومكسبات اللون والطعم التى تسبب الضرر على المدى الطويل مثل أمراض الكبد والكلى، فلابد من تحديد السعرات الحرارية لكل شخص، وما يتناسب معه، مقسمة على مدار الوجبات طوال اليوم.

وزير التعليم: 745 ألف طالب و162 ألف معلم يشاركون فى امتحانات 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات المواد الدراسية الأساسية لطلاب الثانوية العامة، على النحو الآتي: يوم السبت ٢٢ يونيو امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء ٢٥ يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت ٢٩ يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء ٢ يوليو ٢٠٢٤ اللغة الأجنبية الأولى، والسبت ٦ يوليو الكيمياء والجغرافيا.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدى طلاب الثانوية العامة يوم الأربعاء ١٠ يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم السبت ١٣ يوليو امتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ امتحان الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤ امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

٧٤٥ ألف طالب

وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ٧٤٥ ألف طالب، وتحرص الوزارة على مصلحتهم وتكافؤ الفرص من أن يحقق كل طالب أمنيته، مطالبًا من الطلاب الالتزام بالقواعد الموجودة على رقم الجلوس.

وتابع «حجازي»، أنه هنا ١٦٢ ألف معلم يشاركون فى العملية الامتحانية هذا العام، وهناك توجيهات لهم بأن الطلاب أولادهم، وسيحرصون على توفير الجو الآمن لهم أثناء الامتحانات.

نظام الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نظام الامتحانات، مؤكدة أن عدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ٤ أعوام طبقاً للقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢، وبالنسبة للطلاب المنتظمين: «لهم الحق فى التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل».

وبالنسبة لطلاب المنازل: «لهم الحق فى التقدم للامتحان ٤ أعوام، كما لا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان الا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط".

وأوضحت الوزارة، أنه يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بأداء الامتحان فى جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها (العلمية- الأدبية)، ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى الامتحان لتلك المواد الطالب الذى رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين يعتبر راسباً.

ولا يسمح له باداء امتحان هذه المواد فى الدور الثاني، وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً لأداء الامتحان، وذلك فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فقط، وتحتسب له الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى نجح فيها سلفاً.

ضوابط مهمة

حدد وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات الثانوية العامة، والتى جاءت كالتالي: «تجنب تظليل أكثر من دائرة فى اختيار الإجابة الصحيحة لنفس السؤال- عدم الكتابة فى إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة المقالية- تجنب وضع أى علامات فى ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة- عدم حيازة التليفون المحمول داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

وفى حالة حيازته يتم تحرير محضر غش وتوقيع عقوبة الحرمان من الامتحان- يجب كتابة بيانات الطالب ورقم نموذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة- عدم كتابة عبارات خارج سياق الإجابة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة- يحظر على الطالب ترك بياناته فارغه بورقة الإجابة لأن ذلك يؤدى إلى رسوبه فى المادة».

ومن ضمن الضوابط أيضًا: «تجنب ترك ورقة إجابة امتحانات الثانوية العامة فارغة دون اختيار الإجابة عن أى من الأسئلة- يحظر على الطالب القيام بأى أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة- يحظر على الطالب تدوين أو كتابة أى علامات كراسات الإجابة وخاصة فى اسئلة امحانات الثانوية العامة المقالية تكشف عن هويته لدى مقدر الدرجات.

كما يحظر على الطالب التأخر عن موعد بدء الامتحان بحد أقصى ٢٠ دقيقة من بدء الامتحان إذا كان هناك عذر مقبول يقبله رئيس اللجنة- يحظر على الطالب عند الإجابة عن الأسئلة الاختيارية فى البابل شيت أن يقوم بالتظليل على أكثر من اختيار أو دائرة لأنه فى هذه الحالة يحرم من درجة السؤال".