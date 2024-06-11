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الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: ضبط 30 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بمدينة بيلا

مذبوحة خارج السلخانة

حملة تموينية بكفر
حملة تموينية بكفر الشيخ
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ضبطت مديرية تموين كفر الشيخ 30 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بمدينة بيلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في الحملات التموينية التي شنتها علي الأسواق والمخابز والمحال والمطاعم بنطاق مركز بيلا، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع إدارات الطب البيطري والتموين والصحة وجهاز حماية المستهلك.

وأسفرت عن تحرير 13 محضراً تموينياً متنوعة خلال حملاتها علي الأسواق والمحال والمطاعم شملت « 6 محاضر عدم إعلان، و4 محاضر شهادة صحية، ومحضرين بمضبوطات 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحضر نظافة»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز  والأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجه محافظ كفرالشيخ، الأجهزة التنفيذية «التموين والصحة والطب البيطرى» على مستوى المحافظة بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114».

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